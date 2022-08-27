أسعار الذهب ترتفع في الأسواق السعودية السبت.. وعيار 21 يلامس 184 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 في أسواق المملكة 210.19 ريال ( 55.95 دولار) مقارنة مع 209.99 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 183.92 ريال (48.96 دولار) بعدما سجلت 183.74 ريال في اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 157.65 ريال (41.96 دولار) ارتفاعًا من 157.49 ريال فى اليوم السابق.

وأغلقت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية على تراجع أمس الجمعة، إذ انخفض المعدن النفيس بأكثر من 1% بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول إن الاقتصاد الأمريكى سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.25% إلى 1736.49 دولار للأونصة، لتسجل تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكىة الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.26% إلى 1749 دولارًا.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.

وقفزت أقساط الذهب المادية في الصين الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، بينما تراجع الطلب في الهند.