أسعار الذهب ترتفع في أسواق السعودية السبت.. وعيار 21 يسجل 194 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم السبت فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 222.04 ريال ( 59.19 دولار) مقارنة بـ 221.80 ريال في اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية تسجل 194.29 ريال

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلة 194.29 ريال (51.79 دولار) بعدما سجلت 194.08 ريال فى اليوم السابق.

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى السعودية 166.53 ريال (44.39 دولار) ارتفاعا من 166.35 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب العالمية تسجل خسائر أسبوعية 1.7%

وفقد سعر الذهب العالمى 1.7% خلال الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى تراجع فيه المعدن الأصفر 1% فى ختام تعاملات أمس الجمعة ، إذ أدى ارتفاع الدولار ورفع الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 1،837.59 دولار للأوقية بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتراجع فى ختام تعاملات أمس

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1840.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.5% إلى 21.60 دولار للأوقية ، وهبط البلاتين 2.2% إلى 929.29 دولار ، وانخفض البلاديوم 3.1% إلى 1821.15 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات لدى ديلي إف.إكس “لم نتحرك كثيرا. ما زلنا عالقين إلى حد ما في النطاق الذي يتراوح بين 1800 دولار و1880 دولارا أمريكيا ونبحث عن اتجاه”، مضيفا أن الذهب يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير رفع الفائدة.