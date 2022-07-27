أسعار الذهب ترتفع في أسواق السعودية الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 182 ريالًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 208.02 ريال ( 55.37 دولار) مقارنة مع 207.66 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية، مسجلة 182.02 ريال (48.45 دولار) بعدما سجلت 181.70 ريال فى اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية إلى 156.02 ريال (41.53 دولار) ارتفاعًا من 155.74 ريال فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ، مدعوما بضعف الدولار الأمريكي ، رغم أن الأسعار كانت محكومة بنطاق محدد إذ ظل المستثمرون حذرين قبل قرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1723.28 دولارًا للأوقية.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1722.10 دولار.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم الأربعاء ، إذ يحاول خفض التضخم.

قال مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets UK: ” ينصب التركيز على التوجيهات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، ومن المرجح أن يعيد الذهب اختبار أدنى المستويات”.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذى لايدر عائدا.