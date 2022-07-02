أسعار الذهب ترتفع في أسواق السعودية السبت.. وعيار 21 يسجل 191.51 ريال

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم السبت في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

أسعار الذهب عيار 24 في أسواق السعودية تسجل 218.87 ريال

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 218.87 ريال (58.33 دولار) مقارنة مع 218.12 فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية تتقدم إلى 191.51 ريال

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلة 191.51 ريال (51.04 دولار) بعدما سجلت 190.86 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 18 في السعودية تصعد إلى 164.15 ريال

وزادت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية إلى 164.15 ريال (43.75 دولار) ارتفاعا من 163.59 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب العالمية تغلق على انخفاض

أغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض خلال تعاملات أمس الجمعة لتسجل تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي في ظل ثبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما أدى إلى عزوف شهية المستثمرين عن الأصول غير ذات العوائد، في حين أن زيادة ضريبة الاستيراد على السبائك في الهند قللت أيضًا من احتمالات الطلب، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2021، حوالي 1.6 % خلال الأسبوع الماضى.

أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسجل 1807.7 دولار للأوقية

كان تداول الذهب الفوري ثابتًا في آخر مرة عند 1806.5 دولارًا للأوقية ، بينما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بشكل هامشي إلى 1807.7 دولار.

أدت السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الكبرى إلى دفع أسعار الذهب، الذي لا يحمل أي فائدة، إلى أسوأ ربع له منذ أكثر من عام.

وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، ثاني أكبر مستهلك للسبائك في العالم، رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلى 12.5% من 7.5 دولار في محاولة لخفض العجز التجاري.

قدم تجار الذهب الفعليون في الهند خصومات كبيرة هذا الأسبوع إذ ظل ضعف الطلب، ومن المرجح أن تؤدي زيادة الضرائب إلى استنزاف الفائدة.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.