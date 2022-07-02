أسعار الذهب ترتفع فى العراق السبت.. وعيار 21 يتجاوز 74 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

أسعار الذهب عيار 24 فى العراق تسجل 85,107 دينار

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق 85,107 دينار (58.33 دولار) ارتفاعًا من مستوى 84,807 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 21 فى العراق تصعد إلى 74,471 دينار

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق 74,471 دينار (51.04 دولار) مقارنة بـ74,208 دينار الذى بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى العراق إلى 63,832 دينار (43.75 دولار) من 63,606 دينار.

أسعار كيلو الذهب تسجل 85,107,362 دينار

وسجل سعر كيلو الذهب 85,107,362 دينار (58,328 دولار).

أسعار الذهب العالمية تغلق منخفضة

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض، خلال تعاملات أمس الجمعة، لتسجل تراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي في ظل ثبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق،

مما أدى إلى عزوف شهية المستثمرين عن الأصول غير ذات العوائد، في حين أن زيادة ضريبة الاستيراد على السبائك في الهند قللت أيضًا من احتمالات الطلب، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2021، حوالي 1.6%، خلال الأسبوع الماضى.

كان تداول الذهب الفوري ثابتًا في آخر مرة عند 1806.5 دولار للأوقية، بينما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بشكل هامشي إلى 1807.7 دولار.

أدت السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الكبرى إلى دفع أسعار الذهب، الذي لا يحمل أية فائدة، إلى أسوأ ربع له منذ أكثر من عام.

وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، ثاني أكبر مستهلك للسبائك في العالم، رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلى 12.5% من 7.5دولار في محاولة لخفض العجز التجاري.

قدم تجار الذهب الفعليون في الهند خصومات كبيرة، هذا الأسبوع، حيث ظل ضعف الطلب، ومن المرجح أن تؤدي زيادة الضرائب إلى استنزاف الفائدة.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.