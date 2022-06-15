 أسعار الذهب ترتفع فى الأسواق السعودية الأربعاء..  وعيار 24 يلامس 59 دولارا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 219.74 ريال ( 58.56 دولار) ارتفاعا من 218.31 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 فى السعودية يسجل 51 دولارا

وتقدم سعر الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلا 192.27 ريال ( 51.24 دولار) بعدما سجل 191.02 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى السعودية يلامس 165 ريالا

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى السعودية 164.81 ريال ( 43.92 دولار) ارتفاعا من 164.73 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب يصعد عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليصعد من أدنى مستوياته في شهر واحد تقريبًا مع ضعف عائدات سندات الخزانة الأمريكية، قبل رفع محتمل للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذى يسعى لكبح التضخم وسط مخاوف متزايدة من ركود وشيك، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1815.89 دولارًا للأوقية ، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 16 مايو مسجلا 1803.90 دولار أمس الثلاثاء.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية يسجل 1815.20 دولار للأوقية

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1815.20 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

قال مايكل لانجفورد ، مدير شركة إيرجايد: “من المرجح أن نتوقع ارتفاع سعر الذهب قبل الجلسة (إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي) ، وأن يظل مستقرًا ، ثم يستمر على مدار الأسبوع التالي في اتجاهه الهبوطي”.