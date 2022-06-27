أسعار الذهب ترتفع فى الأسواق السعودية الاثنين..  وعيار 21 يتجاوز 194 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة ترتفع إلى 221.90 ريال

وارتفعت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة إلى 221.90 ريال ( 59.13 دولار) من 220.54 ريال فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلة 194.16 ريال ( 51.74 دولار ) مقارنة مع 192.98 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية تسجل 166.43 ريال

وصعدت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية لتسجل 166.43 ريال ( 44.34 دولار) ارتفاعا من 165.41 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب العالمية تصعد

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب غزوها لأوكرانيا بعض الاهتمام بالذهب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1835.58 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1836.30 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي أواندا “يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في أوائل التعامل بآسيا.

“ولكن ..لا أتوقع أن يمثل هذا تغييرا هيكليا في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار.”

أربع دول من مجموعة السبع تتحرك لحظر واردات الذهب الروسي

وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي أمس الأحد لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن مجموعة الدول السبع ستعلن حظرا على واردات الذهب الروسي غدا الثلاثاء، في إطار الجهود الجارية لمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا وعرقلة محاولات التملص من العقوبات الغربية.

وقال المسؤول إن بريطانيا والولايات المتحدة ستعلنان هذه الخطوة فى إعلان رسمي غدا الثلاثاء.