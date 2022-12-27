أسعار الذهب ترتفع الثلاثاء وسط تعزيز الدولار جاذبية المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب صعودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ أدى هبوط سعر الدولار الأمريكي إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج رغم ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب 0.4% إلى 1804.99 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0546 بتوقيت جرينتش.

وزادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1811.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3%.

وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس لكل منهما، ومع ذلك، أشار رئيسه جيروم باول إلى أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل.

وتقلل الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب وتزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة 0.9% إلى 23.92 دولار، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1025.36 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1764.00 دولار.