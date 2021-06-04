أسعار الذهب ترتفع أكثر من 1%.. والأوقية تتجاوز 1895 دولارًا

رغم ارتفاع أسعار الذهب فإنه ما زال يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر مارس

قفزت أسعار الذهب الفورية خلال تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من 1.3%؛ لتتجاوز 1895 دولارًا للأوقية للأسعار الآجلة فى بورصة كوميكس الأمريكية، وحوالى 1893 دولارا للأوقية للأسعار الفورية، بعد أن هبط مؤشر الدولار عن ذروة ثلاثة أسابيع، ما يقلل تكلفة الذهب لحاملى العملات الأخرى، بينما هبط أيضًا عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1855.59 دولار للأوقية في وقت سابق من المعاملات.

وانتعشت أسعار الذهب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، بعد أن جاءت زيادة الوظائف الأمريكية غير الزراعية دون التوقعات.

وذكرت شبكة CNBC الأمريكية أنه رغم ارتفاع أسعار الذهب إلا أنه ما زال يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر مارس.

وزادت الوظائف الأمريكية غير الزراعية 559 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما كان المتوقع في استطلاع أجرته رويترز 650 ألفا وظيفة.

وتراجعت أسعار الذهب أمس الخميس بحوالى 2% مع انخفاض عددالأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب تهبط أمس الخميس بحوالى 2%

كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 2% إلى 1871 دولارًا للأوقية أمس، ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنفس النسبةإلى 1867.30 دولار.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في بنك UBS السويسرى إنه في حين ستظل الأسعار تحت تأثير ارتفاع التضخم في المدى القريب.

ويتوقع ستاونوفو تراجع أسعار الذهب خلال الأشهر 6 – 12 المقبلة توقعا لتصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن تقليص التحفيز.

وهبطت أيضًا أسعار المعدن النفيس يوم الأربعاء عن أعلى مستوى لها بخمسة أشهر تقريبًا الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وجاء هذا الهبوط مع ارتفاع سعر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات قوية للصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

ويرى دانييل بريسمان المحلل في كومرتس بنك أن ارتفاع الدولار يضغط على الذهب، ومن المحتمل حدوث عمليات بيع لجني الأرباح.

وأشار بريسمان بالبنك الألمانى إلى فتح العديد من الأطراف الفاعلة في السوق مراكز طويلة في الذهب في الأسابيع القليلة الماضية.

واتضح ذلك من إحصائيات لجنة تداول السلع الآجلة، لكن يبدو أن هناك بعض مراكز أغلقت لتبقى أسعار الذهب تحت ضغط.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1% إلى 27.71 دولار للأوقية، وتتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر مارس الماضى.

وهبط أيضًا سعر البلاديوم 0.2% خلال تعاملات اليوم الجمعة ليسجل 2833.49 دولار، بينما استقر البلاتين عند 1156.99 دولار.