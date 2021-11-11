اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب تربح 71 دولارا في 11 يوما لارتفاع التضخم

ارتفعت أسعار الذهب لتسجيل الأسعار الاستهلاكية أعلى زيادة سنوية منذ 31 عاما
خالد بدر الدين 11:54 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 11:54 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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كسبت أسعار الذهب خلال الفترة منذ بداية شهر نوفمبر الجارى حتى الآن بما يعادل 11 يوما أكثر من 71 دولار للأوقية أو ما يزيد عن 3.9% بعد ارتفاعه من 1793 دولار للأوقية فى المعاملات الفورية بختام جلسة نهاية أكتوبر الماضى ليزداد إلى 1864 خلال تعاملات اليوم الخميس فى بورصة كوميكس الأمريكية للسلع بعد أن ارتفع سعر المعدن الأصفر الأربعاء لأعلى مستوى منذ 15 يونيو الماضى، لظهور بيانات تؤكد صعود التضخم لأعلى مستوى منذ 31 عاما.

وارتفعت أسعار الذهب لتسجيل الأسعار الاستهلاكية بأكتوبر الماضى أعلى زيادة سنوية منذ 31 عاما ليزداد جاذبية الذهب كتحوط من التضخم.

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وزادت أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ 5 أشهر لتقييم المستثمرين كيفية رد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على ارتفاع التضخم.

انتعاش أسعار الذهب فى نوفمبر

وذكرت وكالة بلومبيرج أن أسعار المعدن الأصفر قفزت أمس الأربعاء لأعلى مستوى منذ حوالى 22 أسبوعا لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

ودفعت سياسات التيسير النقدي الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي خلال الجائحة أسعار المعدن النفيس لمستويات جديدة مرتفعة على مدار العامين الماضيين.

ويؤدى رفع أسعار الفائدة لتخفيف التضخم الضغط على الذهب لأنه سيرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

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مكاسب أسعار الذهب بفضل هبوط الدولار

وأدى هبوط الدولارالذي انخفض لأدىى مستوى في عام إلى ارتفاع أسعاره أكثر لأنه يرفع تكلفة الذهب للمشترين بعملات أخرى.

وصعدت أسعار الذهب فى منتصف هذا الأسبوع لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين بدعم من تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية.

ارتفاع أسعار المعدن النفيس منذ بداية الشهر الجارى

وجاء صعود أسعار المعدن الأصفر الثمين مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية، في محاولة للتنبؤ بالخطوة التالية للفدرالي بشأن الفائدة.

ويتركز اهتمام السوق على بيانات التضخم الأميركية من خلال مؤشر أسعار المستهلكين والذي يعطي مؤشرا لموقف الفدرالي حيال أسعار الفائدة.

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واستفادت أسعار الذهب من انخفاض أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر بمعظم البنوك المركزية بالدول المتقدمة أثناء وباء فيروس كورونا.

واستقرت أسعار المعدن النفيس أول نوفمبر لاستمرار الضغط من الدولار بينما ينتظر المستثمرون بحذر اجتماع الفدرالي الأميركي لارتفاع التضخم.

واستقر الدولار يوم الجمعة الماضى قرب أعلى مستوى منذ أسبوعين ليجعل أسعاره أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الفضة 0.3% إلى 24.69 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 1066.71 دولار وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2026.80 دولار للأوقية.

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بقلم خالد بدر الدين

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