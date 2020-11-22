أسعار الذهب تخسر 5% بآخر 12 يوما لابتكار لقاحين ناجحين ضد فيروس كورونا

تراجعت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع بفضل الإعلان عن لقاحين للوقاية من فيروس كورونا.

تراجعت أسعار الذهب بحوالى 5 % فى أقل من أسبوعين لتنزل إلى 1871 دولار للأوقية فى أسعار العقود الفورية و إلى 1878 دولار للأوقية لأسعار العقود الآجلة فى بورصة كوميكس الأمريكية للسلع وذلك منذ حوالى 12 يوما عندما ظهرت تقارير إيجابية بابتكار شركتى فايزر و موديرنا للقاحين قادرين على التصدى لوباء فايروس كورونا بنسبة فاعلية تقترب من 95 %.

وتراجعت أسعار الذهب يوم الخميس الماضى إلى أقل مستوى في أسبوع بفضل الإعلان عن لقاحين للوقاية من مرض كوفيد 19.

وذكرت شبكة CNBC الأمريكية أن التطورات المشجعة المرتبطة بلقاحات فيروس كورونا عززت الآمال بتحقيق تعافى بشكل أسرع للاقتصاد العالمي.

وزادت هذه الآمال برغم استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا والتى اقتربت من 59 مليون حالة ووفاة 1.4 مليون ضحية.

ومع ذلك فقد زادت أسعار الذهب بالعقود الآجلة الأمريكية بأكثر من 11 دولار بنهاية الأسبوع الماضى و4.5 دولار للأسعار الفورية.

وترجع هذه الزيادة إلى إعلان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين استمرار المفاوضات لتنفيذ إجراءات التحفيز ليدعم الإقبال على المعدن النفيس.

أسعار الذهب تنتعش لتدفق المستثمرين وسط تفاقم فيروس كورونا

ويتدفق المستثمرون على شراء الذهب الذى يعد خير ملاذ آمن وسط الأزمات ولأنه أفضل استثمار للتحوط من التضخم المحتمل.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليرتفع إلى 1870.95 دولار للأوقية ولكنها نزلت بأكثر من 0.8% خلال الأسبوع الماضي.

وجرت تسوية العقود الآجلة الأميركية للذهب على زيادة 0.7% ليصعد إلى 1878.40 دولار للأوقية بفضل قرب إطلاق برامج التحفيز الأمريكية.

وقال منوتشين إنه هو وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز سيتحدثان مع قادة الجمهوريين بالكونجرس بخصوص مزيد من الدعم الاقتصادي.

وتعد إجراءات البنوك المركزية بالعالم لتوفير السيولة وتنفيذ إجراءات التحفيز المالي لا تزال القوة الدافعة للسوق وسط تفاقم وباء كورونا.

واستفادت أسعار الذهب خلال العام الجارى بشكل أساسي على خلفية الضرر الاقتصادي من الوباء وما نجم عنه من تحفيز عالمي. Gold Trading Business in Dubai

و انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضى لتسجل أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر وتتكبد خسائر لثاني أسبوع على التوالي.

ومن ناحية أخرى أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي أليكس آزار إن لقاحي شركتي فايزر ومودرنا باتا جاهزين للترخيص.

وعندما يتم منح الترخيص لهذين اللقاحين بالاستخدام في الولايات المتحدة في غضون أسبوعين سيتم بدء التطعيم قبل نهاية العام الحالي.