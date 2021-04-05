هبطت أسعار الذهب بحوالى 3 % خلال شهر مارس الماضى لتنزل إلى ما يقرب من 1687 دولار للأوقية للشهر الثالث على التوالى بسبب قوة الدولار و ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبعد أن خسر أكثر من 6.2 % خلال فبراير الماضى فى أكبر هبوط شهرى منذ نوفمبر 2016 مع تزايد التفاؤل فى انحسار وباء فيروس كورونا فى ظل توزيع لقاحات ضد مرض كوفيد 19 وتطعيم حوالى 590 مليون شخصا فى ما يزيد عن 100 دولة.

وتراجعت أسعار الذهب خلال الثلاث الشهور الماضية وسط أكبر حملة تطعيم فى تاريخ العالم للقضاء على وباء فيروس كورونا المميت.

وذكرت وكالة بلومبرج أن انخفاض أسعار الذهب يشير لتحقيق انتعاش اقتصادى عالمى وتقليص الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن بالأزمات.

هبوط أسعار الذهب لثالث شهر لتزايد توقعات التعافى الاقتصادى العالمى

وانخفضت أسعار الذهب فى ثالث شهر على التوالي بفضل تزايد توقعات التعافى الاقتصادى العالمى وصعود عوائد الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار.

وزادت أسعار المعدن النفيس بآخر يوم بمارس بنسبة طفيفة 0.1% بعدما سجل أقل مستوى منذ 8 مارس عند 1677.61 دولار.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكى أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا مقابل سلة عملات رئيسية ليحقق أفضل شهر منذ نوفمبر 2016.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قرب ذروة 14 شهرا في الجلسة السابقة لتصعد للشهر الرابع على التوالي.

وترفع العائدات المرتفعة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا مما يجعل المستثمرين يتجهون لأصول أخرى مثل السندات والأسهم.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء وباء فيروس كورونا مما رفع الدولار مقابل العملات الأخرى.

ومع ذلك فقد ارتفعت أسعار الذهب بأول يوم بشهر أبريل الحالى عن أدنى مستوى منذ 3 ثلاثة أسابيع بالجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة فى بداية هذا الشهر بينما قدمت خطة للرئيس جو بايدن بقيمة تريليوني دولار للوظائف المزيد من الدعم لجاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى فقد صعد سعر الفضة 2.1 % فى أول أبريل الحالى لتسجل 24.89 دولار للأوقية.

وارتفع سعر البلاتين 1.8 % ليزداد إلى 1208.42 دولار كما زلد سعر البلاديوم 1.3 % ليصل إلى 2651.79 دولار للأوقية.