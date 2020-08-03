اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب تحقق قفزة قياسية عالميا وسط قلق من تداعيات «كورونا»

ارتفاع في الدولار حد من مكاسب المعدن الأصفر
محمود خاطر 7:15 م, الأثنين, 3 أغسطس 20 7:15 م, الأثنين, 3 أغسطس 20

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صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق، اليوم الاثنين، مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات كورونا ، لكن ارتفاعا في الدولار حد من المكاسب.

وذكرت وكالة “رويترز” أنه بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1973.75 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، “المعنويات تتدهور في شتى الأسواق. أولا، تنامي معدلات الإصابة مبعث قلق حقيقي للعالم ومصدرا لدعم أسعار الذهب . وفي ضوء ذلك، فإنه يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضا”.

وتواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الإصابات 17.96 مليون عالميا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين واحدا بالمئة ليسجل 897.61 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2090.22 دولار للأوقية.

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بقلم محمود خاطر

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