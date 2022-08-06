أسعار الذهب تتقدم في سوريا السبت.. وعيار 21 فوق 125 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 143,594 ليرة (57.15 دولار) ارتفاعا من مستوى 143,465 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 125,648 ليرة (50.01 دولار) مقارنة مع 125,535 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 107,697 ليرة (42.86 دولار) مرتفعا عن مستوى 107,600 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض أمس الجمعة إذ تراجعت بما يقرب من 1% حيث خفف تقرير الوظائف الأمريكي المشجع من مخاوف الركود وأثار الآمال في أن يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بمسار التضييق الصارم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.92% إلى 1774.97 دولارًا للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.87% إلى 1791.1 دولارًا.

لكن على الصعيد الأسبوعي، حقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في TD Securities، “ارتفع الذهب مؤخرًا على أساس فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول من متشدد إلى متشائم، لكن بيانات الوظائف تظهر أن الاقتصاد الأمريكي قوي وهذا يمكن أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون أكثر عدوانية، وهي ليست قصة جيدة للذهب”.