أسعار الذهب تتقدم في العراق الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 73 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 83,979 دينار (57.46 دولار) ارتفاعًا من مستوى 82,986 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 73,483 دينار (50.28 دولار) مقارنة مع 72,614 دينار الذي بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 في العراق إلى 62,985 دينار ( 43.10 دولار) من 62,240 دينار.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعوم بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1769.74 دولار للأوقية.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.5 % إلى 1785.60 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائدا.