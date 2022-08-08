أسعار الذهب تتقدم في العراق الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 73 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 83,878 دينار (57.08 دولار) ارتفاعًا من مستوى 83,844 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 73,395 دينار (49.94 دولار) مقارنة مع 73,365 دينار الذي بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 في العراق إلى 62,909 دينار ( 42.81 دولار) من 62,884 دينار.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد أن عززت بيانات التوظيف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع عوائد الدولار وسندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1771.74 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه 1% في الجلسة السابقة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1788.20 دولار.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس. بي.آي لإدارة الأصول “بدأ الذهب بشكل هاديء في الوقت الذي ما زالت فيه السوق تستوعب الآثار المترتبة على تقرير الوظائف الأمريكي القوي وإلى أي مدى سيؤثر على مجلس الاحتياطي الفيدرالى.

“أعتقد أن زيادة يوليو في الوظائف غير الزراعية ترفع احتمالات رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في سبتمبر والتي لا بد وأن تكون سلبية بالنسبة للذهب”.