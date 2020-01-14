أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوياتها في أسبوعين قبيل توقيع «الاتفاق التجاري»

أسعار المعدن النفيس لامست، في مستهل تعاملات اليوم، أدنى مستوياغتها منذ الثالث من يناير الجاري، مسجلة 1.535.75 دولار

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في قرابة أسبوعين في تعاملات، اليوم الثلاثاء، فيما ارتفعت شهية المستثمرين بفعل البيانات الاقتصادية الصينية التي جاءت بأقوى من المتوقع، والإبرام الوشيك لاتفاق “المرحلة 1” التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمقرر غدا الأربعاء، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وهبطت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.6% إلى 1.538.84 للأوقية بحلول الساعة 0459 بتوقيت جرينيتش.

وكانت أسعار المعدن النفيس قد لامست، في مستهل تعاملات اليوم، أدنى مستوياغتها منذ الثالث من يناير الجاري، مسجلة 1.535.75 دولار.

في غضون ذلك تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 1.539.70 دولار.

وقفزت أسعار الأسهم الآسيوية وسط علامات “حسن النية” بين أمريكا والصين- القوتين الأكبر اقتصاديا في العالم- فيما يستعد الطرفان للتوقيع على اتفاق “المرحلة1” التجاري غدا الأربعاء.

وما عزز ثقة المستثمرين هو قرار وزارة الخزانة الأمريكية بالتخلي عن وصف الصين كبلد متلاعب بالعملة، قبل يوم واحد من إبرام الولايات المتحدة الأمريكية والصين الاتفاق التجاري.

ويجيء قرار وزارة الخزانة الأمريكية قبيل توقيع كل من واشنطن وبكين اتفاق “المرحلة 1” التجاري غدا الأربعاء بهدف تخفيف حدة الحرب التجارية التي دامت بينهما على مدار 18 شهرا.

وقال تومي شيه رئيس قسم الأبحاث الخاصة بالصين في بنك “أو سي بي سي” ومقره سنغافورة: ” بصراحة أشعر أن عدول واشنطن عن وصفها للصين بأنها بلد متلاعب بالعملة، له رمزية كبيرة، وتأثيره محدود على السوق”.

وهبطت أسعار الفضية بنسبة 1% إلى 17.78 دولار للأوقية، مسجلة أدنى مستوياتها من أواخر ديسمبر الماضي عند 17.71 دولار.

وتراجعت أسعار البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 2.129.92 دولار للأوقية، فيما انخفضت أسعار البلاتينيوم بنسبة 0.6% إلى 968.01 دولار.