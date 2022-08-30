أسعار الذهب تتراجع في سوريا الثلاثاء.. وعيار21 يتجاوز 122 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 140,160 ليرة (55.78 دولار) انخفاضًا من مستوى 140,484 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 122,643 ليرة (48.81 دولار) من 122,926 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 105,122 ليرة ( 41.84 دولار) منخفضًا عن مستوى 105,364 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بضغط من ارتفاع الدولار في الوقت الذي أثرت فيه أيضا احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس التي لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1732.10 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 1744.10 دولار.

وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا وتعهدا بببذل كافة الجهود الممكنة لكبح جماح التضخم المتصاعد بلا هوادة حتى لو تأثر النمو سلبا بسبب ذلك.

وبينما يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.