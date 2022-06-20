أسعار الذهب تتراجع في سوريا الإثنين.. وعيار 24 يلامس 149 ألف ليرة

تراجعت أسعار الذهب فى سوريا على نحو متواضع خلال تعاملات اليوم الإثنين بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية يسجل 148,692 ليرة

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية 148,692 ليرة (59.18 دولار) مقارنة مع 148,716 ليرة الذى بلغه فى اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 130,108 ليرة (51.78 دولار) من 130,130 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى سوريا يسجل 111,521 ليرة

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 111,521 ليرة (44.39 دولار) نزولا من 111,539 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 148,691,709 ليرة ( 59,180 دولار) خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب العالمية تصعد اليوم

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتصعد بشكل طفيف، حيث تغلبت المخاوف المرتبطة بضعف الدولار والاقتصاد العالمي على المخاوف بشأن التشديد النقدي القوي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1842.99 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفضت بنسبة 1.7% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض للمعدن النفيس منذ منتصف مايو.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسجل 1845.00 دولار

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1845.00 دولار للأوقية.

و تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في حوالي عقدين من الزمن، مما أعاد إحياء بعض الطلب على الذهب المقوم بالدولار بين المشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 21.68 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 938.46 دولارًا وقفز البلاديوم 0.9 % إلى 1831.32 دولارًا.

وفقد سعر الذهب العالمى 1.7% خلال الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى تراجع فيه المعدن الأصفر 1% فى ختام تعاملات يوم الجمعة إذ أدى ارتفاع الدولار ورفع الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.