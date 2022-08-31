أسعار الذهب تتراجع في أسواق السعودية الأربعاء.. وعيار 24 يلامس 207 ريالات

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، بحسب موقع” gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة 206.96 ريال (55.06 دولار) نزولا من 208.30 ريال في اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية لتسجل 181.09 ريال (48.18 دولار) بعدما سجلت 182.26 ريال في اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية 155.22 ريال (41.30 دولار) هبوطا من 156.23 ريال في اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليهبط لليوم الخامس على التوالي مع إشارة بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) عن التشديد النقدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا، يحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1721.59 دولار للأوقية (الأونصة) ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عندما سجل 1718.70 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1733.10 دولار للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، خبير العملات في ديلي إف.إكس: “لا ينوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي التيسير (النقدي) بدرجة كبيرة في المستقبل القريب. فتركيزه الآن منصب على التضخم”.

وأضاف أن هذا يساهم في تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار.