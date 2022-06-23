أسعار الذهب تتراجع فى العراق الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 75 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم الخميس فى العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

أسعار الذهب عيار 24 فى العراق تتراجع إلى 85,914 دينار

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق 85,914 دينار ( 58.84 دولار) انخفاضا من 86,347 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 21 فى العراق تسجل 75,177 دينار

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق 75,177 دينار ( 51.49 دولار) نزولا من 75,555 دينار الذى بلغه أمس.

أسعار كيلو الذهب فى العراق تسجل 85,914,283 دينار

وسجلت أسعار كيلو الذهب فى العراق 85,914,283 دينار ( 58,842 دولار).

أسعار الذهب العالمية تتراجع

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس متأثرا بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) مجددا التزام البنك بمكافحة التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1832.91 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % أيضا إلى 1834.30 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير المسئولين الإستراتيجيين في تايجر بروكرز في أستراليا “مع إشارة جيروم باول إلى أن ارتفاعات بنسبة 1% محتملة فعلا، فقد كان هذا تذكير بالضغط المستمر على أسعار الذهب الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة”.

وسأل عضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي “باول” عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس مرة واحدة، فقال إنه لن يستبعد مطلقا أي شيء وإن مسئولي البنك المركزي سيتخذون كل الخطوات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية، مثل الركود.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

واستقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.