أسعار الذهب تتراجع عالميًا مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، بعد ارتفاع طفيف في عائد السندات الأمريكية وقبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1981.90 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع فوق المستوى الرئيسى 2000 دولار يوم الجمعة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1989.80 دولار.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا: “العامل الرئيسي الذي سيؤثر على الذهب على المدى القريب سيكون عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. وبالتالي إذا انتعش سوق السندات مرة أخرى، فقد يهبط الذهب دون مستوى الدعم الرئيسي حول 1974 دولارا”.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.5910% بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع يوم الجمعة، مما قلل من جاذبية السبائك التي لا تحمل أي عوائد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر، وكانت الزيادة في الأجور السنوية هي الأقل في حوالي عامين ونصف العام، مما يشير إلى انحسار ظروف سوق العمل.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.11 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 927.51 دولار، وربح البلاديوم 0.4% إلى 1123.83 دولار.