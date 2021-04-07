أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط آمال بحدوث انتعاش اقتصادي أسرع

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، إذ أدى التوسع فى توزيع لقاحات فيروس كورونا، والبيانات الاقتصادية المبشرة فى الولايات المتحدة إلى زيادة آمال المستثمرين بحدوث انتعاش اقتصادي أسرع، مما يؤثر على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

تراجع أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2%

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1740.37 دولارًا للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1739.40 دولارًا للأوقية.

محلل: البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة لا تسمح لأسعار الذهب بالارتفاع فوق مستوى معين

قال سونيلكومار كاتكي، رئيس العملات والسلع في أكسيس لتداول الأوراق المالية، “البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة لا تسمح لأسعار الذهب بالارتفاع فوق مستوى معين”.

أسعار الذهب تهبط اليوم الأربعاء في آسيا

وهبطت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في آسيا، لتتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته خلال الجلسة السابقة حيث عززت البيانات الإيجابية الآمال في التعافي الاقتصادي السريع من كوفيد-19.

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.20% لتصل إلى 1739.45 دولارًا، وأدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تحول المستثمرين عن المعدن الأصفر باعتباره ملاذ آمن، في حين انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

عدد الوظائف الشاغرة يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين عند 7.367 مليون فى أمريكا

في الولايات المتحدة، ذكر تقرير نتائج فرص العمل (JOLTs) لشهر فبراير أن عدد الوظائف الشاغرة قد ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين عند 7.367 مليون، وأضاف التقرير أن عملية التوظيف سجلت أيضًا أكبر ارتفاع له افي تسعة أشهر.

في غضون ذلك، بلغ مؤشر مديري مشتريات الخدمات كيكسين الصيني لشهر مارس 54.3. وينتظر المستثمرون الآن المزيد من البيانات الصينية، بما في ذلك مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار المنتجين، المقرر صدورها يوم الجمعة.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 6% في عام 2021

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 6% في عام 2021 عند افتتاح اجتماعات ربيع 2021 التي استضافتها بالاشتراك مع البنك الدولي في 5 أبريل.

وهذا الرقم هو أقوى توسع في أربعة عقود على الأقل، وذلك بفضل الإنفاق العام غير المسبوق، في المقام الأول من قبل الولايات المتحدة، لمحاربة كوفيد-19. ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات فعليًا حتى 11 أبريل.

على جبهة كوفيد-19، رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن هدف لقاح كوفيد-19 لجميع البالغين الأمريكيين حتى 19 أبريل، مما أدى إلى توسيع نطاق طرح اللقاح.

صرح صندوق SPDR Gold Trust المعروف بـ (P: GLD) وأكبر صندوق تداول للذهب على مستوى العالم، بأن ممتلكاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى 1029.04 طن يوم الثلاثاء من 1032.83 طن يوم الإثنين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.3% والبلاديوم بنسبة 0.4% بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6%.