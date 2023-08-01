أسعار الذهب تتراجع عالميا.. والمعدن النفيس يحقق 2.3% مكاسب شهرية

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1963.04 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% لتصل إلى 1962.90 دولار للأوقية.

وأغلقت أسعار الذهب في يوليو على ارتفاع 2.3%، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% لتصل إلى 24.70 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 948.77 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1278.04 دولار.