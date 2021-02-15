اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب تتراجع عالميا.. والبلاتين يرتفع لأعلى مستوى فى 6 سنوات

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1820.16 دولار للأونصة
أحمد فراج 10:17 ص, الأثنين, 15 فبراير 21 10:17 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

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شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا اليوم الاثنين إذ قفزت عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى ذروة نحو 11 شهرا يوم الجمعة، فى الوقت الذى تواصل فيه أسعار البلاتين الارتفاع مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات بفضل تعزز توقعات المستثمرين في أن يدعم تعاف اقتصاد الطلب على المعدن المستخدم في صناعة السيارات ويؤدي إلى نقص المعروض، بحسب وكالة رويترز.

انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2%

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1820.16 دولار للأونصة.  

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة التى استقرت خلال التداول عند 1823.30 دولار.

وصعدت أسعار البلاتين، الذي تستخدمه صناعة السيارات لتنقية عوادم المحركات من الانبعاثات، إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015 لتسجل 1285.17 دولار للأونصة.  

ارتفاع أسعار الفضة 0.5% إلى 27.48 دولار للأونصة

وارتفعت أسعار الفضة 0.5% إلى 27.48 دولار للأونصة وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2385.30 دولار.

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يقول محللون إن الذهب ظل ضعيفًا بسبب تخارج الصناديق.

أسعار الذهب تسجل أول ارتفاع بعد أسبوعين من الانخفاض

واستطاعت أسعار الذهب تسجيل أول ارتفاع أسبوعي بعد أسبوعين من الانخفاض. ولكن مع جلستين منخفضتين على التوالي، وقبل نهاية الأسبوع، أصبحت الرؤية غائمة.

أسعار الذهب تعجز عن مواجهة تعافي حقيقي

وتعجز أسعار الذهب عن أي تعافي حقيقي، منذ هبوطه دون مستوى 10 أسابيع لمستوى 1,785 دولار للأوقية. والذهب من بين السلع القليلة التي لم تحصل على أي دفعة من الأموال الرخيصة.

ويحارب الذهب الآن مقابل مؤشر الدولار المرتفع، في علاقة عكسية جلية بين الأصلين.

 حاولت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي اختراق مستوى 1,850 دولار للأوقية، ولكن جاء ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة ليعيق مسيرة الذهب الصاعدة.

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يقول شون لاسك، من والش ترادينج، “ضعف أداء الذهب في 2021 إلى الآن.” “ويجد السوق صعوبة في اختراق مستويات 1,850 و1,860 دولار للأوقية.”

الذهب يترصد عوائد السندات المرتفعة، ومؤشر الدولار الأمريكي القوي

يترصد بالذهب عوائد السندات المرتفعة، ومؤشر الدولار الأمريكي القوي، وبدون المحفزات التي تحول تلك الاتجاهات، سيظل الذهب يواجه مصيرًا صعبًا.

يقول بيتر هوج، من كيتكو لتداول المعادن: “ارتفعت عوائد سندات الخزانة بنسبة 1.2%. ومع ارتفاع العوائد زاد الإقبال على شراء الدولار، بما أفقد الذهب قدرته على التقدم.” “وعلى المدى القصير، يحتفظ كثر بالنقد.”

فيما يشير تشارلي نيودس، من لا سالي فيوتشرز: “هناك توقع بافتتاح الاقتصاد بالمدى القريب. وعلى الرغم من مراكز بيع الدولار الكثيرة، إلا أن المؤشر يجني قوة لمستويات 90.70 خلال يوم الجمعة.”

سوق الذهب ينتظر من إدارة بايدن بدء برنامج التحفيز الاقتصادي

وسوق الذهب ينتظر من إدارة بايدن بدء برنامج التحفيز الاقتصادي. أي تأجيل سيضغط على أسعار الذهب.

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لو فشلت أسعار الذهب في التماسك عند 1,800 دولار خلال الأسبوع المقبل، سيكون هناك مخاطرة بتسييل المراكز الشرائية، ومن شأن هذا دفع أسعار الذهب لمناطق 1,705-10 دولار للأوقية – بانخفاض 10% على الأساس السنوي.

يقول لاسك: “كثير من الشراء في السوق ولا نرى استمرار للاتجاه الصاعد. وعلى المدى الطويل، تراجعات أسعار الذهب تلك سيتم شراؤها، ولكن من يستطيع نفي قدرة السوق على خسارة 5% أخرى.” “مستوى 1,705-10 يمكن أن يكون الهدف التالي، لا مفاجأة هنا. الصناديق الكبرى تتخارج من الذهب في الوقت الراهن.”

ارتفاع السوق يحتاج للمزيد من الوقت

ارتفاع السوق يلزمه بعض الوقت، ربما يختبر 1,780-85 دولار للأوقية خلال الأسبوع الماضي، وفق لاسك. وربما يتماسك عند 1,780، وإذا لم يستطع، ستخرج المراكز الطويلة.”

بينما يرى هوج أن أسعار الذهب لن تخترق 1,850 دولار، ولن تكسر 1,800 دولار، بل ستظل في نطاق.” والمقاومة الأولى عند 1,800 دولار.

ويشير نيدوس إلى أن سعر الذهب سوف يختبر 1,800 دولار في الوقت الراهن، مع التداول دون المتوسطات.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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