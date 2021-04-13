أسعار الذهب تتراجع عالميا مع صعود الدولار وارتفاع عائد السندات

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ نال صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب 0.4 % في المعاملات الفورية، لتستقر عند 1725.15 دولار للأوقية (الأونصة).

انخفاض أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 %

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1726.20 دولار للأوقية.

ويضغط ارتفاع الدولار على أسعار الذهب، إذ يصير المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة، في حين ترفع زيادة عوائد السندات تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم ترتفع في مارس

خلص مسح نشره بنك الاحتياطي الفيدرالى لنيويورك أمس الاثنين إلى أن توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم ارتفعت من جديد في مارس بعد زيادات تدريجية في الشهور الأخيرة، وأنها صارت أكثر إيجابية حيال سوق العمل، مما يدعم عوائد السندات والدولار.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى شركة الخدمات المالية أكسي “من الصعب تصور أن (أسعار) الذهب لن ترتفع اليوم إذا أظهرت البيانات زيادة التضخم، لكن هناك احتمال كبير لارتداده عن هذا المسار في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا جاءت بيانات مبيعات التجزئة إيجابية يوم الخميس”.

الفضة تخسر 0.1 % إلى 24.81 دولار للأوقية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 % إلى 24.81 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 2676.70 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 % إلى 1166.82 دولار.

وهبطت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي أمس الاثنين، وظلت عالقة تحت المستوى الرئيسي البالغ 1750 دولارًا للأونصة على الرغم من تباطؤ الدولار والتقدم الهامشي في عائدات السندات الأمريكية.

استقرت العقود الآجلة المعيارية للذهب في Comex بنيويورك على انخفاض 12.10 دولارًا، أو 0.7%، عند 1732.70 دولارًا للأوقية.

انخفض السعر الفوري للذهب بمقدار 13.14 دولارًا، أو 0.8%، عند 1730.80 دولارًا.

وتعتبر التحركات في الذهب الفوري جزءًا لا يتجزأ من مديري الصناديق، الذين يعتمدون عليه أحيانًا أكثر من العقود الآجلة في الاتجاه.

اخترقت كل من العقود الآجلة للذهب والذهب فوق 1750 دولارًا يوم الخميس، محطمة المقاومة الرئيسية للمرة الأولى في ستة أسابيع، حيث تراجعت عائدات السندات والدولار عن أعلى مستوياتهما الأخيرة.

لقد انزلقوا إلى ما دون هذا المؤشر منذ ذلك الحين على الرغم من التحركات المقيدة بالنطاق في عوائد الدولار والسندات الأمريكية.

قال إد مويا، كبير محللي الأسواق الأمريكية في شركة OANDA للسمسرة عبر الإنترنت: “ينتظر تجار الذهب معرفة ما إذا كان الحد الأقصى البالغ 1.75% المطبق لخزانة 10 سنوات يمكن أن يستمر”.

قال سونيل كومار ديكسيت في SK رسم بياني ديكسيت في كولكاتا، الهند، إن الرسوم البيانية الفنية لكل من Comex والذهب الفوري تشير إلى عودة محتملة إلى تسعير 1750 دولارًا.

وقال ديكسيت: “يظل التكوين جيدًا طالما أن الإغلاق اليومي فوق 1730 والأهم من ذلك 1720”.

أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا شديدًا في منتصف عام 2020

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا شديدًا في منتصف عام 2020 عندما ارتفع من أدنى مستوياته في مارس عند 1500 دولار ليصل إلى مستويات قياسية بنحو 2100 دولار بحلول أغسطس.

وذلك ردًا على المخاوف التضخمية التي أثارتها أول إعانة مالية أمريكية بقيمة 3 تريليونات دولار تمت الموافقة عليها لوباء فيروس كورونا.

وأدت الإنجازات في تطوير اللقاحات منذ نوفمبر، جنبًا إلى جنب مع التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي، إلى إجبار الذهب على إغلاق تداول 2020 بسعر يقل قليلاً عن 1900 دولار.