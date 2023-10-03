أسعار الذهب تتراجع عالميا مع تمسك «المركزي الأمريكي» بمسار رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ استمرت عمليات بيع المعدن الأصفر ليسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة، بعدما أكد مسؤولو المركزي الأمريكي احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) إذ انخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس.

سعر الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1833.40 دولار.

وارتفع الدولار مسجلا ذروة 10 أشهر مجددا، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعا جديدا هو الأعلى في 16 عاما بعدما أظهرت بيانات أمس أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر.

ويؤثر ارتفاع الدولار وعوائد السندات على المعدن الأصفر، الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عائدا.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم “بكل بساطة، فوجئ الجميع بمتانة الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك صناع السياسات”.

ويقول مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالى إن السياسة النقدية ينبغي أن تظل مقيدة “لبعض الوقت” لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%.

ويترقب المتعاملون الآن تقريرا لوزارة العمل الأمريكية حول الوظائف الشاغرة والذي يصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 20.77 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف.

وانخفض البلاتين 0.8% إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولار. وهبط البلاديوم 0.1% إلى 1200.04 دولار.