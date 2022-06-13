أسعار الذهب تتراجع الإثنين فى أسواق الإمارات.. وعيار 21 يسجل 192 درهم

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى أسواق الإمارات اليوم الاثنين بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات 219.93 درهم ( 59.88 دولار) متراجعا عن مستوى 221.24 درهم الذى بلغه أمس الأحد.

سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات يسجل 192.44 درهم

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات إلى 192.44 درهم ( 52.39 دولار) من 193.59 درهم الذى سجله أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية 164.95 درهم ( 44.91 دولار) انخفاضا من 165.93 درهم الذى بلغه امس الأحد.

سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات يسجل 219,932 درهم

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 219,932 درهم ( 59,878 دولار).

سعر الذهب يتراجع عالميا اليوم

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن أدت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سندات الخزانة والحد من جاذبية الذهب الذي يمثل ملاذاً آمناً.

سعر الذهب في المعاملات الفورية ينخفض إلى 1862.29 دولار للأوقية

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1862.29 دولار للأوقية ( الأونصة ).

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1866.80 دولار.

وقفز سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 1877.05 دولار للأونصة.

ولكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفعت أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ التاسع من مايو مما أثر على الطلب على الذهب.

ويذكر أن أسواق المعدن النفيس في إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.