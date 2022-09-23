أسعار الذهب تتحرك في نطاق محدود الجمعة وسط قوة الدولار

تحركت أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق خلال تعاملات اليوم الجمعة إذ استقر الدولار قرب ذروة 20 عاما، كما أن احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أكبر لأسعار الفائدة في المستقبل قد قوضت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1670.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % إلى 1678.20 دولار.

ورفع عدد من البنوك المركزية، من إندونيسيا إلى النرويج، أسعار الفائدة أمس الخميس، مقتفية أثر المركزي الأمريكي الذي رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

وقادت الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى إلى إثارة المخاوف من حدوث ركود عالمي.

ورغم أنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات ارتفاع التضخم والغموض الاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد.

وتراجعت أسعار الذهب 20 % تقريبا منذ تجاوزت حاجز الألفي دولار للأوقية في مارس.

ولا يزال مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى منذ 2002 والذي لامسه يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 19.60 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1% إلى 2148.01 دولار. كما تراجع البلاتين 0.7 % إلى 894.27 دولار لتصل خسائره هذا الأسبوع إلى 1.8 % ويسجل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.