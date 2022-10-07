أسعار الذهب تتحرك في نطاق محدود الجمعة قبيل إعلان بيانات وظائف أمريكية

تحركت أسعار الذهب في نطاق محدود خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين صدور تقرير عن الوظائف الأمريكية قد يؤثر على مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

لكن الأسعار لا تزال تتجه صوب أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس؛ مدعومة بانخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1713.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0904 بتوقيت جرينتش. وصعدت الأسعار بنحو 3.3%، هذا الأسبوع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1719.80 دولار للأوقية.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز: “ننتظر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وستكون هذه لحظة مهمة جدًّا لأن توقعات السوق تحولت بطريقة ما في الآونة الأخيرة إلى تباطؤ توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسات النقدية”.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي.

وستكون بيانات الوظائف، إذا جاءت أفضل من التوقعات، بمثابة سبب لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 20.77 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7% إلى 928.93 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2268.33 دولار للأوقية.