أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لمؤشرات جديدة

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء متأثرة بضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0248 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1811.20 دولار للأوقية (الأونصة)، كما نزلت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1818.90 دولار للأوقية.

وقال هاريش في. رئيس قسم أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية إن الذهب يشهد تحركات محدودة في الأسعار مع ضعف نشاط التداول قبيل عطلة بداية السنة الجديدة، فضلا عن عدم صدور أي بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 %، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب بنحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.98 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.4 % إلى 1015.67 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4 % إلى 1821.38 دولار للأوقية.