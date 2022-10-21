أسعار الذهب تتجه نحو ثاني تراجع أسبوعي بعد زيادة العائد على سندات الخزانة

هبطت أسعار الذهب خلال معاملات اليوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل ثاني تراجع أسبوعي مع اقتراب العائد على سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوى في سنوات، في أعقاب بيانات قوية لسوق العمل وتصريحات بشأن تشديد السياسة النقدية من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي”، وهو ما قوَّض شهية الإقبال على المعدِن النفيس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0118 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1627.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت بنسبة 0.8%، هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1630.10 دولار للأوقية.

وقال باتريك هاركر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، أمس الخميس، إنه في ظل الوضع الراهن للتضخم: “يحاول البنك المركزي بفعالية إبطاءَ الاقتصاد، وسيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة”.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدِن النفيس الذي لا يدرّ فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 18.63 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 910.30 دولار للأوقية.