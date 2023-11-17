أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط آمال بوقف رفع الفائدة في أمريكا

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، يوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، بحلول الساعة 0255 بتوقيت جرينتش، إلى 1984.48 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولار.

وأظهرت بيانات نُشرت مؤخرًا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر، وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2% وهو أقل من المتوقع، فيما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف السنة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدرّ عوائد ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض الأسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 23.8 دولار للأوقية لتصل ارتفاعاتها، هذا الأسبوع، إلى 7.2%،

واستقر البلاتين عند 892.65 دولار لكنه ارتفع 6.4% خلال الأسبوع، كما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولار للأوقية، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.