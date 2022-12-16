أسعار الذهب تتجه صوب خسارة أسبوعية مع تمسك المركزي الأمريكي بالتشديد النقدي

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة مع هبوط الدولار، لكن المعدِن الأصفر الذي لا يدر عائدًا يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) استمرار عمليات رفع أسعار الفائدة لوقت أطول، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1780.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1789 دولارًا.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وقال كليفورد بينيت، كبير الخبراء الاقتصاديين في “إيه.سي.واي سكيورتيز”، إن الذهب يحاول الاستقرار، لكنه لا يزال يواجه ضغوطًا بسبب التقلبات المحيطة بالتضخم والنظرة المستقبلية لمعدلات رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة.

وهبطت أسعار الذهب بما يقارب الواحد بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن، متراجعة بشكل حاد عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف منذ قرار المركزي الأمريكي، يوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا وقول رئيسه جيروم باول إن المزيد من عمليات الرفع ستتم، العام المقبل، رغم انزلاق الاقتصاد صوب الركود.

ويُعرَف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته؛ لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدِن الذي لا يدرّ عائدًا.

وفي تلك الأثناء، رفعت الهند سعر الاستيراد الأساسي للذهب والفضة، في وقت متأخر من مساء يوم الخميس. والهند أكبر مستورد في العالم للفضة وثاني أكبر مستورد للذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2% إلى 23 دولارًا للأوقية، لكنها سجلت حتى الآن انخفاضًا نسبته 2% للأسبوع.

وزاد البلاتين 0.6% إلى 1000.54 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 1817.88 دولار، لكنه يتجه إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في شهرين.