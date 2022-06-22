أسعار الذهب تتباين فى الأسواق السعودية الأربعاء..  وعيار 21 يلامس 193 ريالا

شهدت أسعار الذهب تباينا خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى السعودية بحسب موقع “gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة تتراجع إلى 220.12 ريال

وتراجعت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة إلى 220.12 ريال ( 58.67 دولار) من مستوى 220.92 ريال الذى بلغته فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية لتسجل 192.61 ريال ( 51.34 دولار) مقارنة مع 193.31 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية تهبط إلى 165.09 ريال

وانخفضت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية إلى 165.09 ريال ( 44.00 دولار) بعدما سجلت 165.69 ربال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب العالمية تتراجع

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع استقرار الدولار، على الرغم من استمرار تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى ، وخاصة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خطط سياستهم النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1826.41 دولار للأوقية ، ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1827.40 دولار.

وعزز الدولار الأمريكي مكاسبه قرب ذروة عقدين ، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتراجع سعر الذهب بشكل طفيف أمس الثلاثاء مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية واحتمالات رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر مما طغى على الأثر الداعم للذهب من تراجع الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1833.40 دولار للأوقية. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1836.30 دولار.