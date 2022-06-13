أسعار الذهب تتباين الإثنين في السعودية.. وعيار 24 يرتفع إلى 59.88 دولار

شهدت أسعار الذهب تباينا خلال تعاملات اليوم الإثنين فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 224.66 ريال (59.88 دولار) ارتفاعا من 225.98 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 ينخفض فى السعودية

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلا 196.59 ريال ( 52.39 دولار) بعدما سجل 197.73 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 يتراجع فى السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى السعودية 168.50 ريال (44.91 دولار) انخفاضا من 169.49 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب العالمى يتراجع

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن أدت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سندات الخزانة والحد من جاذبية الذهب الذي يمثل ملاذاً آمناً.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1862.29 دولار للأوقية ( الأونصة ).

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يهبط

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1866.80 دولار.

وقفز سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 1877.05 دولار للأونصة.

ولكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفعت أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ التاسع من مايو مما أثر على الطلب على الذهب.

أسعار الذهب في السعودية تستقر خلال تعاملات أمس الأحد

واستقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات أمس، مع استمرار العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

وأسواق المعدن النفيس في إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 228.83 ريال (60.23 دولار)، وهي نفس أسعار ختام تداولات السبت، بحسب منصة “saudi-arabia.gold-price-today” لرصد أسعار الذهب في المملكة.

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 أمس في السعودية عند مستوى 169.37 ريال (45.17 دولار)، مقابل نفس الأسعار عند إغلاق تعاملات السبت.