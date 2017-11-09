اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب بأسواق مصر.. الخميس 9 نوفمبر

متابعات تنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 9-11– 2017 وهى:
9 نوفمبر، 2017 9 نوفمبر، 2017

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متابعات

تنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 9-11– 2017 وهى:

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