أسعار الذهب بأسواق مصر.. الخميس 9 نوفمبر

اقتصاد وأسواق أسعار الذهب بأسواق مصر.. الخميس 9 نوفمبرمتابعات تنشر "المال" متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 9-11– 2017 وهى: 9 نوفمبر، 2017 9 نوفمبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر متابعاتتنشر “المال” متوسط سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 9-11– 2017 وهى: شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر