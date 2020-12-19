أسعار الذهب اليوم 19-12-2020 في مصر وصعود عيار 21

سجل سعر الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا بنحو جنيها ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بالسوق اليوم نحو 822 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19-12-2020 ارتفاعًا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الصباحية لليوم الرابع على التوالي في السوق المحلية الخاصة فى الصاغة، نتيجة صعود سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية لتتأثر بها الاسعار محليا.

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا بنحو جنيها ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بالسوق اليوم نحو 822 جنيهًا، مقارنة بسعر التداولات أمس التي سجل فيها 819 جنيهًا للجرام. أسعار الذهب فى مصر اليوم

وتنشر “المال” في التقرير الآتى أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 19-12-2020.

سعر جرام الذهب عيار 24 (940 جنيهًا)

صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 940 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (822 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا عند 822 جنيهًا للجرام وهو الأكثر مبيعًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18 (705 جنيهات)

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 عند 705 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر، علمًا بأنه الأكثر طلبًا بالقاهرة.

الجنيه الذهب اليوم (6584 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6576 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21

وسجلت أوقية الذهب قفزة خلال التعاملات الصباحية اليوم 1881 دولارًا.

الصاغة: استقرار سعر الذهب حتى الإثنين وتوقعات بهبوطه

ومن المتوقع ان يستقر سعر الذهب في مصر حتي الاثنين المقبل على خلفيه اغلاق بورصة المعادن العالمية وتوقف تعاملاتها للاجازة الاسبوعية ، بعد قفزة قوية لسعر اوقية الذهب مدعومة من تراجع سعر الدولار والاستثمار فيه عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة، لـ”المال”، إن الوقت الحالى هو الافضل للاستثمار في الذهب نتيجة تراجع واستقرار اسعاره ، وسط توقعات بصعود الذهب عالميا مع بدايه العام الجديد وتزايد الاصابات بجائحه كورونا واعلان عدد من الدول الاغلاق الكامل.

يُذكر أن الطلب على الذهب يرتفع والذي يعدّ ملاذًا آمنًا عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، ولا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات.