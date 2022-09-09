أسعار الذهب اليوم في مصر 9-9-2022.. استقرار عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم ثباتا عالميا على خلفية عدم تحرك السعر في تداولات البورصة العالمية، مع استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-9-2022 مساء اليوم بعد تراجعه صباحا في التعاملات بمحال الصاغة .

وفقد المعدن الأصفر 3 جنيهات صباحا، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1111 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره صباحا، غير شاملة المصنعية مع تراجع الطلب على الذهب في الوجهين البحري والقاهرة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

وعلمت المال من شعبة الذهب بالقاهرة فإن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد استقرارا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1270 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1111 جنيها)

واضافت الشعبة تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مثل باقي الأعيرة ليشهد ثباتا ملحوظا في التعاملات، وببلغ 1111 جنيها للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (950 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغيرات ليبلغ 950 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8888 جنيها)

فيما اوضحت ان سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقر ليبلغ نحو 8888 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ان سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرار التعاملات اليوم نحو 1716 دولارًا للاوقية قبل اغلاق البورصة تداولاتها غدا للاجازة