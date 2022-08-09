أسعار الذهب اليوم في مصر 9-8-2022.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

شهدت أعيرة المعدن الأصفر انخفاض ملحوظ عقب تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-8-2022 بشكل مفاجئ برغم ارتفاع السعر عالمياً بتعاملات بورصة المعادن لمستويات هي الاكبر منذ أشهر ، ولكن تراجع الطلب تسبب في انخفاض السعر داخل سوق الصاغة المسائية.

وقال محمد زويل صاحب محل مكة للمصوغات ، أن سعر الجرام انخفض حوالي 10 جنيهاً، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1064 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1074 جنيهات، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1216 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1216 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1064 جنيه)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة انخفاض أوقية الذهب ليفقد نحو 10 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1064 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (912 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 912 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8516 جنيهات)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 32 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8516 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37969 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1216 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وحافظت البورصة العالمية في تداولاتها اليوميه على ارتفاع سعر المعدن عالمياً ليسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 1790 دولارات