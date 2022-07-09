أسعار الذهب اليوم في مصر 9-7-2022.. وعيار 21 يرتفع 18 جنيها أول أيام عيد الأضحى

ارتفاع جديد وملحوظ مع نهاية تداولات البورصة العالمية للمعادن ، فيما واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-7-2022 قفزاتها لليوم الثاني علي التوالي صباح اليوم عقب صعود سعر الذهب اليوم بالبورصة العالمية مع ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر أول أيام عيد الأضحى.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر أرباحا بقيمة 18 جنيها صباحا ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1005 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 987 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-7-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

15 جنيها أرباحا سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 الآن ، وهو الأعلى سعر في مصر بالتعاملات ليبلغ 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1005 جنيهات)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1005 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 862 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8040 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8040 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 144 جنيها.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأغلقت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن على ارتفاع سعر أوقية الذهب خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1742 دولارا.