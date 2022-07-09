أسعار الذهب اليوم في مصر 9-7-2022.. واستقرار عيار 21



سجل سعر الذهب اليوم استقرارا عالميا بالتزامن مع عدم تغير في أوقية الذهب نتيجة توقف التداول في البورصة العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية، ليستقر أيضًا أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-7-2022 بشكل ملحوظ في التعاملات المسائية بمختلف محال الصاغة.

وربحت أسعار الذهب صباحا نحو 18 جنيهًا، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1005 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات الصباح، غير متضمنة المصنعية، ومازال الطلب على المعدن الأصفر مرتفع مع بداية عيد الأضحي.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 24 حيث استقر عند نفس مستوياته في اخر ايام الاسبوع امس السبت علي ثبات في المستوي الآن ليسجل 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1005 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرار بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1005 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ثباتا الثاني على التوالي ليبلغ 862 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8040 جنيه)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8040 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما استقر سعر أوقية الذهب عيار 24 عند نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1742 دولارًا مع توقعات باستمرار المعدن في مستوياته المتدنيه على خلفية صعود سعر الدولار عالميا