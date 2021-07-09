اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 9-7-2021 وارتفاع عيار 21 جنيهان

مع صعود سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية بعد صعودها المتتالى في الجلسات منذ الاثنين الماضي
عمر سالم 7:00 م, الجمعة, 9 يوليو 21 7:00 م, الجمعة, 9 يوليو 21

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عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-7-2021 الارتفاع بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية ، مع صعود سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية بعد صعودها المتتالى في الجلسات منذ الاثنين الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر الان في التعاملات بقيمة جنيهان الجرام نحو جنيهان  ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 786 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 784 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيارالجنيه

الذهب
الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-7–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 896 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (786 جنيه)

كما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني  في التعاملات ليبلغ 786 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (672 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارتفاعه محليا ليسجل 672 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6286 جنيه)

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6286 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27775 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 896 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1804 دولارًا.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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