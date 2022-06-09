أسعار الذهب اليوم في مصر 9-6-2022.. وعيار 21 ينخفض لأقل من 1000 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 9-6-2022 انخفاضا كبيرا في منتصف تعاملات سوق الصاغة المسائية لتراجع الطلب على المعدن الأصفر وسط تذبذب في السعر بالتزامن مع خسارة أوقية الذهب نحو 10 دولارات في تعاملات البورصة العالمية للمعادن في رابع أيام تعاملاتها الأسبوعية.

8 جنيهات قيمة خسارة الجرام مساء اليوم بعد ثباته لمدة يومين، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 998 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الظهيره التى سجلت 1006 جنيهات، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 9-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1140 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل كبير مساء، ليسجل 1140 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (998 جنيها)

ووفقا لتجار الذهب فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تأثر بقوة بهبوط السعر عالميا ليفقد نحو 8 جنيها على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 998 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (856 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 856 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7985 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 64 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 7985 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35340 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.140 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1841 دولار نهاية اليوم.

ويأتي انخفاض سعر الذهب على خلفيه تراجع المضاربة في الدولار إضافة الى انتظار وترقب الجميع لاعلان البنك الفيدرالي الامريكي عن سعر الفائدة الرئيسي.