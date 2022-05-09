أسعار الذهب اليوم في مصر 9-5-2022.. وعيار 21 يقفز 35 جنيها

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-5-2022 الاشتعال مجددًا في منتصف اليوم خلال التعاملات بسوق الصاغة المحلية، بعد تسجيل بورصة المعادن ارتفاعًا طفيفًا في سعر الذهب اليوم عالميًّا ليعاود مستوياته المرتفعة على خلفية زيادة الطلب على المعدِن الأصفر محليًّا.

قال هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الذهب قفز نحو 35 جنيهًا، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1215 جنيهًا للجرام، بعد هبوطها صباح اليوم لنحو 1180 بتعاملاتها، غير متضمنة المصنعية والتي تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب جديد

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1385 جنيهًا)

واشتعل سعر جرام الذهب عيار 24 مجددًا بالسوق المحلي بعد الصعود عالميًّا ليرتفع محليًّا، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1385 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1215 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن 35 جنيهًا مثل باقي الأعيرة في التعاملات ليبلغ 1215 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1040 جنيهًا)

فيما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 محليًّا ليسجل 1040 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأقل سعرًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9720 جنيهًا)

56 جنيهًا قيمة مكاسب سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل سعره نحو 9720 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وربحت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 280 جنيهًا لتسجل نحو 42935 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.385 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1865 دولارًا مع استمرار توقعات المتعاملين بمواصلة المعدن الأصفر للصعود عالميًّا.

وأضاف جيد، للمال، أن الطلب متزايد على الجنيه الذهب وشراء سبائك الذهب، وهناك طلب متزايد، ما أسهم في زيادة السعر مجددًا داخل سوق الذهب.