أسعار الذهب اليوم في مصر 9-5-2021.. وعيار 21 يستقر منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-5-2021 استقرارا، بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات المسائية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية ، على خلفية ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل كبير فى بورصة المعادن العالمية، للإجازة الأسبوعية.

وصعد سعر الذهب في مصر بأكثر من 15 جنيها خلال الاسبوع الماضي في اكبر صعود خلال شهرين ، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 791 جنيهًا للجرام؛ وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحية أمس غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-5-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (900 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 900 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (791 جنيها)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 أى تغير بشكل ملحوظ ليسجل 791 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (675 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 675 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6328 جنيهًا)

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بالتعاملات نحو 6328 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27900 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 900 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1831 دولارًا ببداية التعاملات.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.