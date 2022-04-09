أسعار الذهب اليوم في مصر 9-4-2022.. عيار 21 يربح 25 جنيهًا خلال أسبوع

استقرت أوقية الذهب اليوم بعد إغلاق بورصة المعادن العالمية علي قفزة في سعر الذهب نهاية تداولات الأسبوع، ليثبت معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-4-2022 خلال تعاملات اليوم المسائية بكل محال الصاغة على مستوي الجمهورية مع اشتداد الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة العقوبات الأمريكية والغربية عليها.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر نحو 25 جنيهًا للجرام على مدار الأسبوع الماضي، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 995 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره السبت الماضي، والتي بلغت نحو 970 جنيهاً للجرام غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1134 جنيهًا)

ويعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة الاخري ليستقر خلال التعاملات الآن ليسجل 1134 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 995 جنيهًا)

كما أستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 995 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (853 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 853 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7960 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 7960 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35154 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.134 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغت أسعار اوقية الذهب عالميا اعلي مستوي في شهر عند 1947 دولارًا للاوقية

ويتأثر أسعار الذهب في مصر بسعر اوقية الذهب عالميا وسعر الدولار عالميا ومحليا، فيما استقرت الاسعار اليوم .