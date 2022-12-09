أسعار الذهب اليوم في مصر 9-12-2022.. وعيار 21 يستقر عند مستوى مرتفع

بدأت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها الاسبوعية على ارتفاع في سعر الذهب اليوم ، فيما استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-12-2022 بعد تذبذب كبير في المستويات على مدار اليومين الماضية لتثبت في مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغه مع توقعات بعودة التذبذب على مدار اليوم.

وعلمت “المال” أن سعر المعدن الأصفر لم يشهد تغيرات اليوم بمصر ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1650 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير شاملة المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر ، فيما يرتفع الطلب للاستثمار في الأوقية والجنية الذهب في السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيها)

ولازال سعر جرام الذهب عيار 24 يحافظ على مستوياته خلال التعاملات الآن ليسجل 1890 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1650 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرار جديد هو الاول منذ أيام في التداولات بسوق الصاغة ليبلغ 1650 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1420 جنيهًا)

وارتفع الطلب مؤخرا على سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليبلغ 1420 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيه)

وسطل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات بعد انخفاض ملحوظ عند نحو 13200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 الي نحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل تذبذب في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب صعود طفيف اليوم بقيمة 3 دولار لتبلغ نحو 1790 دولارًا للاوقية