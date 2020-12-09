اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 9-12-2020.. تراجع عيار 21

في بداية اليوم بالتعاملات الصباحية بالسوق المحلية الخاصة بالصاغة
عمر سالم 1:13 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 1:13 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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بدأت بورصة المعادن العالمية ثالث أيام تعاملاتها الأسبوعية على هبوط في سعر أوقية الذهب، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر 9-12-2020 بشكل ملحوظ، وذلك في بداية اليوم بالتعاملات الصباحية بالسوق المحلية الخاصة بالصاغة.

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا هبوطًا بنحو 3 جنيهات، حيث بلغ اليوم 808 جنيهات، مقارنة بأسعارها خلال تعاملات أمس المسائية التى سجلت 811 جنيهًا، علما بأن تلك الأسعار غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليومت

وترصد المال في التقرير الأتى أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 9-12-2020

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سعر جرام الذهب عيار 24 (922 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 هبوطًا فى تعاملات اليوم ليصل إلى 922 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (808 جنيهات)

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 808 جنيهات للجرام وهو الأكثر مبيعا في مصر.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (693 جنيهًا)

عاود سعر جرام الذهب عيار 18 الانخفاض عند 693 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب اليوم (6464 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، 6464 جنيها، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

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وسجلت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم 1865 دولارًا.

توقعات بهبوط طفيف لسعر الذهب في مصر

ونشرت “المال” توقعات شعبة الذهب أمس بأن سعر الذهب في مصر قد يشهد انخفاضا طفيفا، لكنه سيرتد مجددا للصعود خلال تعاملات اليوم التي تشهد تذبذب ارتفاعا وانخفاضا في تعاملات بورصة المعادن العالمية على مدار اليوم.

وقال وصفي أمين واصف رئيس الشعبة، إن الأسعار قد تشهد صعودا ليس كبيرًا، وقد ترتد مجددا خاصة مع بدء توريد مصل علاج فيروس كورونا لبعض الدول مثل بريطانيا، ما يزيد من التفاؤل لدي المستثمرين ويبعدهم عن الاستثمار بالذهب.

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وأكد ان الوقت الحالى هو الأنسب للشراء والادخار من جانب المواطنين خلال الفتره الحالية، موضحًا أن نسبة المبيعات منخفضة للغاية، وهناك حالة كساد من جانب المواطنين مؤخرا.

ويرتفع الطلب على الذهب والذي يعد ملاذا آمنا عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، لاسيما أنه يعد ملاذا آمنا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات الاقتصادية.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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