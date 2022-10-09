أسعار الذهب اليوم في مصر 9-10-2022.. وعيار 21 يواصل مستوياته المنخفضة

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 9-10-2022 استقرارها بشكل ملحوظ على مدار اليوم وحتي نهاية التعاملات بسوق الصاغة المحلية، على خلفية ثبات سعر الذهب اليوم عالميا نتيجة توقف التداول في البورصة العالمية بعد إغلاقها على تراجع أمس السبت.

ومن المقرر أن تستأنف محال الصاغة تداولاتها غدا الإثنين وسط توقعات بعودتها للصعود، كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1085 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره أمس، غير شامله المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-10-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1239 جنيها)

ووفقا لشعبة الذهب بالقاهرة فإن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد استقرار بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1239 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1085 جنيه)

وأضافت الشعبة تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مثل باقي الأعيرة ليشهد ثباتا ملحوظا في التعاملات، وببلغ 1085 جنيه للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (930 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغيرات ليبلغ 930 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8680 جنيه)

فيما أوضحت أن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقر ليبلغ نحو 8680 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38409 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.239 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما أن سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرار التعاملات اليوم نحو 1699 دولارًا للأوقية الواحدة.